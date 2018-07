Droogte is ramp voor gras in golfclubs

Voor de verschillende golfclubs in ons land is de aanhoudende droogte een regelrechte ramp. Clubs proberen met alle middelen hun gras zo groen mogelijk te houden.

Van de 65 hectare golfterrein van de National golfclub in Sterrebeek moet zo'n drie hectare echt groen blijven. Dat gebeurt via computergestuurde sproeiers die ze elk apart kunnen bedienen, zodat ze niet te veel water verspillen.

"Al het water dat wij gebruiken om de baan te beregenen is water dat wij verzamelen in onze vijvers, allemaal regenwater", klinkt het bij de club. "De hele golfbaan is gedraineerd, dus de regen die hier valt, wordt in onze vijvers gecollecteerd." Er is dan ook een duidelijk verschil tussen de zones die beregend worden, de green, en de zones die niet beregend worden.

Niet alle golfers vinden het echter jammer dat ze niet op een groen veld kunnen golfen. "De bal rolt twintig tot dertig procent verder, botst en blijft rollen, omdat het droog is. Anders valt die in het zachte gras", klinkt het.