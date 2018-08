Droogte (nog) niet als natuurramp erkend

Landbouwers zien door deze droogte een groot deel van hun opbrengt aan hun neus voorbijgaan, maar voor hen wordt de droogte tot nu toe nog niet erkend als natuurramp. Pas als dat gebeurt, kunnen ze een schadevergoeding voor hun verlies krijgen.

Als de overheid de droogte als natuurramp erkent, kunnen de boeren een schadevergoeding krijgen. Die erkenning is er nog niet, maar in veel gemeenten meten experts wel al de vernielde gewassen op. "Er moet meer dan 1,25 miljoen euro schade zijn en 5.000 euro schade per boer", zegt expert Francois. Volgens hem gaat het ondertussen al over een veelvoud van dat cijfer.

"Normaal is een maïsplant twee meter en een half en zit er een kolf aan van 25 à 30 centimeter, maar nu is er niks, alleen maar stro", klinkt het bij landbouwer René Paesen. Voor hem betekent de droogte vooral dat er een tekort aan voeding zal zijn voor de koeien.

De Limburgse boeren hebben al op 10 mei hun laatste goede regenbui geleden. De gewassen nu besproeien is dan ook onbegonnen werk. "Het is te hopen dat dit de komende jaren gecompenseerd wordt, dan zal dat misschien nog eens vergeten worden, maar dit staat in het geheugen gegrift", klinkt het nog bij de landbouwers.