Droog en zonnig weer, tot 22 graden

Het wordt vandaag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, droog en zonnig weer. Later op de dag ontstaan er wat stapelwolken. De maxima schommelen van 16 graden in de Ardennen en 21 of 22 graden in het centrum van het land, voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht verwachten we licht bewolkt tot helder weer bij minima van 6 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in sommige grote steden.

Morgen krijgen we droog en aanvankelijk zonnig weer met in de namiddag vorming van stapelbewolking. De maxima gaan van 19 graden op de Ardense hoogten tot 23 of 24 graden in het centrum.

Maandag begint de dag licht of gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe vanuit het oosten. In de namiddag is er vooral in het oosten van het land kans op een bui, mogelijk met een donderslag. De maxima gaan van 19 tot 23 graden.

Een onstabiele zone boven Zuid- en Centraal- Europa dreigt vanaf dinsdag tot het einde van de week ons weer te beïnvloeden. Het kan zwaarbewolkt worden en hier en daar kunnen er buien ontstaan, vooral in het oosten is er ook kans op onweer. De temperaturen liggen dan rond of boven de 20 graden.