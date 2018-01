Dronken bestuurder Schaarbeek blijft in cel

De dronken bestuurder die zondag een vader en zijn dochtertje aanreed in Schaarbeek en daarop vluchtte, is aangehouden. Dat zegt het Brussels parket. De man was geen onbekende voor het gerecht en volgens La Capitale droeg hij een enkelband op het moment van de feiten. Speurders zijn nog op zoek naar een tweede verdachte.

Eergisteren reed een wagen twee mensen aan op het kruispunt van de Azalealaan en de Madeliefjesstraat in Schaarbeek. Daarop schroefden de inzittenden de nummerplaats los en vluchtten ze te voet weg. Even later kon de politie de bestuurder van de wagen oppakken en die bleek onder invloed van alcohol te zijn. Volgens de Waalse krant La Capitale droeg de bestuurder zelfs een enkelband. Het parket van Brussel weigert daarover op dit moment te communiceren.

De vader die werd gegrepen door de auto verkeerde even in levensgevaar, maar is nu opnieuw stabiel, laat het parket weten in een persbericht.

De opgepakte bestuurder blijft nu aangehouden voor vluchtmisdrijf met gewonden. De tweede inzittende wordt nog steeds gezocht.

