Dronken bestuurder rijdt vrouw aan

Zaterdag omstreeks 9.00 uur is op de Turnhoutsebaan in Schilde een voetgangster van 67 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een auto. De vrouw werd naar het UZA overgebracht, ze verkeert nog steeds in een kritieke toestand. De gevluchte bestuurder legde later een positieve ademtest af.

De bestuurder, een jongeman van 19, pleegde vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt nadat een wijkagent de wagen van de bestuurder had opgemerkt. Volgens het Antwerpse parket legde hij een positieve ademtest af. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de toedracht te onderzoeken.

Foto: archief