Drones kunnen 1.000 extra jobs opleveren

Drones kunnen de Belgische economie tegen 2020 een jaarlijkse omzet van 409 miljoen euro en 1.000 extra jobs opleveren. Dat zeggen technologiefederatie Agoria en consultancybureau PwC in een studie. Voorwaarde is wel dat het wetgevend kader snel aangepast wordt.

Drones kunnen in verschillende sectoren een meerwaarde opleveren. Denk aan de snelle inspectie van infrastructuur, zoals windmolens, of aan transport en logistiek. "De drone-industrie is klaar voor een take off", zegt Floris Ampe van PwC. Vooral de ontwikkeling van software voor de drones brengt nieuwe mogelijkheden. Het aantal toepassingen zal bovendien alleen maar toenemen.

“We hebben bedrijven die het nu al erg goed doen. De Harry Potter-films zijn bijvoorbeeld gefilmd met drones van Belgische makelij. We hebben de kunde en de kennis, geef ons de kans om dat te gebruiken“, zegt Marc Lambotte van Agoria.

Wetgeving

Maar, zo zeggen de onderzoekers, België moet daarvoor wel snel zijn wetgeving op orde zetten als Europa met nieuwe regels komt. "Polen is bijvoorbeeld heel snel met dronewetgeving gekomen. Dat maakte de ontwikkeling van een drone-ecosysteem daar mogelijk. Het raamwerk is belangrijk, maar ook hoe men er operationeel mee omgaat. Hoe vlot kan men vluchten uitvoeren?", legt Ampe uit.

In dat verband wijst luchtverkeersleider Belgocontrol op het bestaan van de website droneguide.be. Op die site kunnen dronepiloten nagaan waar ze hun toestel kunnen laten opstijgen en waar niet. In juni komt daar ook een app van, zodat particulieren op locatie kunnen checken of ze mogen vliegen. Na de zomer komt er een app voor professionele dronepiloten, die bijvoorbeeld op eenvoudige wijze een uitzondering zullen kunnen aanvragen.

Extra personeel

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) van zijn kant benadrukte dat hij drone-activiteiten voluit steunt. "Ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus. Zo hebben we de FOD Mobiliteit versterkt met extra personeel en hebben we de interne processen en de klantvriendelijkheid verbeterd. De implementatie van de Europese regels wordt voorbereid."