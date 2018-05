Drinkwaterverspillers riskeren boete

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft een stappenplan opgesteld om een eventueel drinkwatertekort deze zomer te vermijden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar werd er in Oost- en West Vlaanderen al een sproeiverbod ingevoerd. Nu komt er een uitgebreider plan met vier alarmfases: groen, geel, oranje en rood. Vanaf code oranje moet je zuinig omspringen met water. Leidingwater mag dan enkel voor dringende situaties gebruikt worden.

Boete of celstraf

Wie toch water gebruikt voor niet-dringende zaken, zoals het gras sproeien of de auto wassen, riskeert een boete of zelfs een celstraf. De voorraad drinkwater zal ook beter gemonitord worden, zodat eventuele tekorten sneller ingeschat kunnen worden.