Drinken we straks bier met gas in?

AB Inbev stelt morgen een nieuwe manier van bier brouwen voor op de Gentse bierbeurs ‘Trends in Brewing’. In de toekomst gaat het normaal bier brouwen met gas.

InBevs wereldwijde innovatieafdeling in Leuven ontwikkelde het nieuwe procedé. De techniek komt erop neer dat de noodzakelijke gasbellen die tijdens het brouwen mee de smaak bepalen, in het bier komen zonder dat het gekookt wordt.

Geen smaakverandering

Bij het huidige brouwproces komen de gasbellen via stoom tijdens het kookproces in het bier. Door gas in de ketel te blazen kan alles energie-efficiënter. Door het zo toe te voegen, ontstaan er gasbellen in het bier zonder dat de huidige smaak veranderd.

De techniek wordt al gebruikt in Jupille (Jupiler) en het Britse Magor. Als AB InBev na uitgebreide tests de techniek in alle brouwerijen zal toepassen moet dat tot 5 procent minder CO2 leiden.

Energiebesparing

Ook het energieverbruik gaat drastisch omlaag met de nieuwe methode. De brouwer spreekt van een besparing die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 120.000 gezinnen. Ook zou een half procent minder water nodig zijn. Dat is evenveel als 1.200 olympische zwembaden. De besparingen passen in de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

Kleinere brouwerijen kunnen de techniek gratis gebruiken. "'De middel­grote brouwerijen in België vallen daar allemaal onder", zegt David De Schutter, directeur onderzoek in Europa, daarover in De Standaard. Grotere brouwers moeten betalen in functie van volume en impact van de techniek. De techniek zou zichzelf binnen de twee jaar terugbetalen.