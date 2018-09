Dries Van Langenhove kan dan toch afstuderen aan UGent

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, mag dan toch zijn masterproef afmaken als student van de UGent. Dat heeft de rector vandaag beslist.

Van Langenhove werd door de rector na de Pano-reportage geschorst en was niet meer welkom in de gebouwen van de universiteit. Daarnaast werd ook een interne tuchtprocedure opgestart. De advocaten van Van Langenhove hadden vorige week een kortgeding aangespand zodat hij toch weer kan studeren en zijn plaats in de raad van bestuur terugkrijgt.

Niet welkom in gebouwen

Van Langenhove blijft echter niet welkom in de gebouwen van de UGent. “Op die manier willen we dat de rust en orde op de campus gegarandeerd blijft”, klinkt het bij de UGent. “Als hij een promotor vindt die hem wil begeleiden, kan hij de scriptie met de geldende ordemaatregelen afronden.”

Lessen hoefde Van Langenhove dit academiejaar niet meer te volgen. Voorlopig is het onduidelijk of het kort geding door zal gaan.

