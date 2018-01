Dries Mertens reikt 'witte schoen' uit

Met een knipoog naar de Gouden Schoen die op 7 februari wordt uitgereikt heeft Rode Duivel en sterspeler bij Napoli Dries Mertens in woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven een 'witte schoen' uitgereikt aan Rita Passchyn. Ze is er als verpleegster werkzaam en wordt door iedereen gewaardeerd. Met het initiatief wil het Departement Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid de zorgberoepen promoten.

De aanzet tot het uitreiken van 'witte schoenen' aan verzorgend personeel werd vorig jaar gegeven door de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer. In een column wees zij er toen op dat zorgverstrekkers in tegenstelling tot voetballers op het veld geen applaus van de tribunes krijgen, terwijl ze best wat meer maatschappelijke erkenning verdienen voor wat ze presteren. "Als volgende week een voetballer geblesseerd in de lappenmand ligt, op wie kan hij dan altijd rekenen voor de nodige zorg?", schreef Holtzer in haar column.

Jobs in de zorg

Met de uitreiking wil het Departement Zorg en Gezondheid ook promotie maken voor het zorgberoep. In de marge van de uitreiking wees Holtzer er op dat de komende jaren in de Vlaamse zorgsector een ernstig tekort aan personeel dreigt door een combinatie van werknemers die met pensioen gaan en het stijgend aantal personen dat verzorging nodig heeft door de vergrijzing. Het probleem stelt zich vooral voor verpleegkundigen en zorgkundigen. "Eind vorig jaar waren er reeds 1.100 openstaande vacatures voor verpleegkundigen en 400 voor zorgkundigen", aldus Holtzer.

Het Departement Zorg en Gezondheid roept voetballers op om in de aanloop naar de Gouden Schoen overal in Vlaanderen aan een kwaliteitsvol persoon in de zorgsector 'witte schoenen' te gaan uitreiken en zo het beroep in de kijker te zetten. Dries Mertens bestempelde deze jobs als zeer belangrijk voor de samenleving. "We hebben die absoluut nodig", aldus Mertens die Rita Passchyn goed kent als vroegere buurvrouw en moeder van een goede vriend bij wie hij in zijn jeugd vaak ging spelen. "Ik ben blij dat ik iets kan teruggeven voor wat zij indertijd voor mij gedaan heeft".

Dankbaarheid

Passchyn werkt sinds 1989 als verpleegkundige in De Wingerd en heeft er de leiding over twee kleine afdelingen voor demente personen en flats waar een persoon met dementie kan samenleven met zijn gezonde partner. "Het beroep is weliswaar zwaar, maar ik put heel veel energie uit de dankbaarheid die ik terugkrijg van de bewoners. Mensen in de laatste fase van hun leven met raad en daad mogen bijstaan, al is het maar door te luisteren, is iets wat mij ontzettend gelukkig maakt", aldus Passchyn.