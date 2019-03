Drie wagens uitgebrand in Hoboken:politie stuurt explosievenhond ter plaatse

In het Antwerpse district Hoboken zijn vannacht drie voertuigen uitgebrand. Dat zegt de lokale politie.

De brand begon aan één wagen aan de Sint-Bernardsesteenweg en sloeg over naar twee ernaast geparkeerde wagens. De politie heeft de straat afgesloten omdat de oorzaak nog onduidelijk is en men geen enkel risico wil nemen na de incidenten met explosieven van de voorbije weken, weliswaar in Antwerpen-Noord.

Of er inderdaad mogelijk kwaad opzet in het spel is, zal nog moeten blijken. De politie wil voorlopig enkel kwijt dat er onder meer een explosievenhond ter plaatse komt “om bepaalde zaken uit te sluiten”.