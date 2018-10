Drie verdachten aangehouden in moordzaak uit FAROEK

Het parket van Turnhout heeft drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 21-jarige Sara Laeremans. Sara werd eind vorig jaar vermoord in haar appartement, maar het onderzoek kwam pas in een stroomversnelling terecht toen een oproep werd gelanceerd in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK.

Begin deze week werden drie mensen opgepakt, die nu verdacht worden van de moord. Het gaat om de 27-jarige ex-partner van het slachtoffer en zijn ouders, een vrouw van 46 en een man van 52. Ze zijn alle drie afkomstig uit Izegem.

Over de omstandigheden van de feiten wil het parket niets kwijt.