Drie kleuters in Blankenberge naar ziekenhuis met brandwonden na ongeval met kokend water op school

In basisschool d’Oefenschool in Blankenberge zijn drie kindjes met brandwonden naar ziekenhuizen in Brugge en Knokke afgevoerd. Ze raakten tijdens de middagpauze verbrand in de refter toen een pot kokend water op de kinderen terecht zou zijn gekomen.

Twee kindjes hebben tweedegraads brandwonden, een derde kleuter heeft eerstegraads brandwonden.

Volgens bronnen zouden de kinderen aan een mobiele installatie om eten te serveren zijn gaan hangen. De installatie is daardoor omgekanteld waardoor er een pot met kokend water op de kinderen terecht is gekomen.