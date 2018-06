Drie keer meer e-bikes in jaar tijd

Het aantal speed pedelecs of e-bikes, elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur kunnen rijden, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. “Momenteel zijn er 9.521 fietsen ingeschreven. Een half jaar geleden waren er dat nog 6.760. Elke zes maanden komen er 3.000 fietsen bij”, zegt Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V), die de cijfers opvroeg.

De e-bike is vooral in Vlaanderen populair: 9.096 fietsen (95,5 procent) zijn ingeschreven in Vlaanderen. In Brussel zijn dat er 144 en in Wallonië 281 fietsen. Antwerpen is de provincie met de meeste e-bikes.

Lange afstanden

Ook voor lange afstanden neemt men de fiets. “Tijdens de spits is het druk op de fietssnelwegen. Dat kan soms voor irritaties tussen trage en snelle fietsers zorgen. Maar alle trappende pendelaars verdienen hun plaats en ondersteuning”, zegt Van den Bergh.

Het hoge cijfer in Antwerpen zou te wijten kunnen zijn aan de moeilijke autodoorstroming. Pendelaars zijn duidelijk op zoek naar aantrekkelijke alternatieven voor de auto.

Fietsvergoeding

Werknemers die recht hebben op een fietsvergoeding, kunnen die ook krijgen voor een e-bike. “Ook leerkrachten hebben inmiddels recht op een fietsvergoeding voor e-bikes, maar Vlaamse en federale ambtenaren, politieagenten en militairen nog niet. Het is dringend tijd om hier werk van te maken”, zegt Van den Bergh.

Bovendien is sinds een half jaar ook duidelijk dat e-bikes 120 procent aftrekbaar zijn voor bedrijven. Leasefirma’s spelen daar op in en bieden de e-bikes aan via fietslease.

