Drie granaten gevonden vlak bij Park Spoor Noord Antwerpen

Vannacht zijn in de Rupelstraat in Antwerpen, vlak bij Park Spoor Noord, opnieuw drie granaten gevonden. Dat bevestigt de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS. De straat werd afgesloten, DOVO kwam ter plaatse.

Omwonenden troffen vanochtend de drie granaten aan, ze zijn niet ontploft. DOVO kwam ter plaatse om te controleren of de granaten echt waren of niet. Bewoners worden wel gevraagd om binnen te blijven tot de situatie veilig was.

Het gaat om dezelfde buurt waar de afgelopen weken ook al verschillende incidenten waren. Er werden daar al eens granaten gevonden en auto's werden in brand gestoken of tot ontploffen gebracht. Of er een link is met de andere incidenten, is voorlopig nog onduidelijk.