Drie doden na steekpartij in Waals restaurant

In een restaurant in Plombières, in de provincie Luik, zijn drie doden gevallen na een steekpartij. Dat melden Franstalige media. "Het gaat niet om terrorisme", zegt de burgemeester van Plombières aan VTM NIEUWS.

Een man zou rond 17 uur het restaurant zijn binnengedrongen. Volgens het parket zijn er drie doden, waaronder de dader. Een andere persoon werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in kritieke toestand. Twee anderen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar.

Volgens getuigen is de dader een ex-vriend van een van de slachtoffers.

Foto: archief