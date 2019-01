Drie doden gevonden in drugslabo in Eksel

In een loods in het Limburgse dorp Eksel (Hechtel-Eksel) zijn afgelopen nacht drie doden aangetroffen. De hal was ingericht als drugslabo. Dat is bevestigd aan onze redactie.

In de hal werden drie doden aangetroffen. Het parket, de brandweer, politie en burgemeester willen of mogen voorlopig niets zeggen over het onderzoek. De slachtoffers werden aangetroffen in een loods in de Kiefhoekstraat in Eksel. De straat is afgesloten.

Hoe de slachtoffers om het leven kwamen, is nog niet duidelijk.

