Drie doden bij stormweer in Nederland

In Nederland stormde het nog harder dan bij ons met rukwinden tot 140 kilometer per uur. Zeker drie mensen kwamen er om het leven. In heel wat plekken was code rood van kracht. Vliegtuigen op Schiphol bleven aan de grond, het treinverkeer ligt in het hele land stil, en wie de weg opging kon soms amper overeind blijven.

In Zwolle kwam een man om het leven nadat hij een zware tak op hem had gekregen. Een andere man stierf in Enschede nadat een boom op zijn auto was gevallen. Ook in Vuren kwam een man om het leven door de val van een plexiglascontructie. Over het aantal gewonden in Nederland is nog geen duidelijkheid.

Oranje tot rood Het Nederlandse weerinstituut heeft in het grootste deel van Nederland code oranje afgekondigd, net zoals het KMI dat voor ons land deed. In enkele regio’s werd een niveau hoger geschakeld en werd code rood afgeroepen. Het gaat over Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied. Daar werden windstoten boven de 140 kilometer per uur gemeten.

Het KNMI spreekt van code rood bij een extreme weersituatie. Het weer dreigt dan het openbare leven te ontwrichten of er dreigen levensgevaarlijke omstandigheden.

Stormschade en hinder De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM schrapte op luchthaven Schiphol al 220 Europese vluchten omwille van het verwachte stormweer. Even werd het vliegverkeer volledig stilgelegd, maar rond 12 uur konden de vluchten opnieuw hervat worden.

Daarnaast waren er ook op de Nederlandse weg heel wat problemen. Vooral vrachtwagens bleken het daarbij moeilijk te hebben en kantelden vanwege de wind op verschillende plaatsen in het land. In Noord-Holland viel ook een steiger om. Een voetganger zou daarbij gewond zijn geraakt, al zijn nog geen details bekend over de verwondingen.

Straffe beelden De storm zorgde in elk geval voor onwaarschijnlijke beelden. In Rotterdam waaiden zeecontainers weg door de storm, in Amsterdam waaide een dak weg.