Drenkeling Aalst: slachtoffer is man (43) uit Halle

De carnavalist van wie het lichaam deze middag in de Dender in Aalst werd aangetroffen, is een 43-jarige man uit Halle. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De omstandigheden van het overlijden worden nog onderzocht. De politie was sinds deze ochtend op zoek naar de carnavalist. Agenten zagen nog net hoe hij onder water ging, daarna verdween hij.

Om 5.20 uur hoorde een koppel een persoon om hulp roepen vanuit het water. Ze belden meteen de politie. Die kwam ter plaatse en zag een man met een rode jas in het water liggen. Ze probeerden de man nog te redden door een reddingsboei naar hem te gooien, maar door de sterke stroming raakte hij niet tot bij de boei.

"De politie heeft de man in het water opgemerkt aan de Sint-Annabrug", zegt de lokale politie van Aalst. "Ter hoogte van de Zwarte Hoekbrug is de persoon verdwenen. De politie heeft hem nog onder water zien gaan." Het gaat om een carnavalist, maar hoe hij in het water terechtgekomen is, is nog niet bekend.

Grote zoekactie

De politie en brandweer hebben meteen een grote zoekactie opgezet. Er werden ook duikers en een lichte sonarboot ingeschakeld, maar dat leverde niets op.

De Cel Vermiste Personen nam het onderzoek over en zocht opnieuw met een sonarboot. Dat leverde wel iets op. Zij vonden rond de middag een lichaam in het water. Al snel werd duidelijk dat het om de vermiste carnavalist gaat. Het parket zegt dat het slachtoffer een 43-jarige man uit Halle gaat is, maar geeft geen verdere informatie in dit stadium van het onderzoek.

"Domper op carnavalsvreugde" "Dit plaatst een domper op de feestvreugde. Mijn gedachten gaan uit naar het slachtoffer en de familie ervan", zegt de burgemeester van Aalst Christoph D"Haese (N-VA). "We hebben een heel veilige feestnacht achter de rug, maar nu eindigt die in mineur. Vanavond roepen we op tot een moment van sereniteit en stilte bij de prijsuitreiking en waarschijnlijk ook bij de ajuinenworp."