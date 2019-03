Dreiging met aanslag op gaybars Oostende, politie verscherpt toezicht

Een anonieme groep dreigt met aanslagen op homobars in Oostende. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het parket heeft een onderzoek geopend en laat het toezicht van de politie verscherpen.

Een bericht op datingapp Grindr kondigt de aanslag aan. "Vanavond of dit weekend plannen we ook een aanslag in de gay bars van Oostende. Om te beginnen in 'Valantino', daarna in 'Your Place', daarna de andere cafés en restaurants", begint het bericht. "Bereid je voor, niemand kan ons tegenhouden. We zijn met 27 man."

Verscherpt toezicht

Het parket is op de hoogte van de melding over een dreiging met een aanslag op gaybars in Oostende, laat het weten aan VTM NIEUWS. Daarom zal er verscherpt politietoezicht zijn.