Drankenhandel in Schoten uitgebrand

In het centrum van Schoten, in provincie Antwerpen, heeft een hevige brand gewoed in een drankenhandel. De zaak is volledig uitgebrand. De bewoners van zes aanpalende huizen werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de eigenaar denkt aan een kortsluiting.

Het vuur werd door een buurtbewoner opgemerkt rond vier uur vannacht. Zo'n twintig buurtbewoners werden uit voorzorg geëvacueerd en werden een tijdlang opgevangen in een nabijgelegen café. Momenteel zijn ze allemaal terug thuis. Ook twee wagens gingen in vlammen op. De oorzaak van de brand wordt volop onderzocht.

Foto's: VTM NIEUWS