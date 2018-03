Drama Herstal: verdachte opgepakt in Turkije

De ex-partner van de vrouw die zaterdag samen met haar moeder werd vermoord in Herstal is vandaag gearresteerd in Turkije. De man stapte zelf naar de Belgische ambassade in Ankara, bevestigt procureur Damien Leboutte van het parket van Luik.



Zaterdagnamiddag werden twee vrouwen, een moeder (55) en een dochter (33), levenloos aangetroffen in een woning in de Paul Jansonstraat in Herstal. Ze vertoonden messteken en waren gekeeld.

De ex-partner van de jongste vrouw, waartegen al meermaals klacht was ingediend wegens doodsbedreigingen, is de hoofdverdachte. Gisteren werd voor de verdachte een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het parket van Luik kan, op vraag van de onderzoeksrechter, geen bijkomend commentaar geven.

