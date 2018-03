Douchebeelden Gent van voyeursite gehaald

De beelden die gemaakt zijn in de kleedruimtes van het sportcomplex van de HoGent en verspreid werden op een voyeuristisch forum, zijn offline gehaald. Dat meldt Joos Schellevis, de Nederlandse NOS-journalist die het verhaal op gang bracht. De Hogeschool liet vanochtend al weten een klacht in te dienen tegen onbekenden.

De beelden van de vrouwen die stiekem gefilmd werden staan op een Nederlands internetforum. Daarop staan heel wat filmpjes en foto's in onder meer sauna's, zwembaden en kleedkamers. Zo staan er ook beelden op van het Nederlandse vrouwenhandbalteam dat zich omkleedt om naar de sauna te gaan.

Klacht

Mogelijk werden er ook beelden gemaakt in de kleedruimtes van campus Schoonmeersen van de HoGent. De school diende daarom een klacht in tegen onbekenden bij de politie zegt woordvoerder Johan Persyn. "We hebben het vannacht vernomen en hebben zaterdagochtend meteen een klacht ingediend."

“Hard aanpakken”

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) is verontwaardigd over de intieme beelden op een voyeuristisch forum van vrouwen. Hij wil dan ook dringend actie ondernemen: "Ik wil dat ze kijken hoe de site offline kan worden gehaald. En dan keihard achter de daders aangaan."

"Stiekem iemand filmen kan niet. Nooit. Als vrouwen dan nog eens stiekem in intieme sfeer worden gefilmd, ben ik extra verontwaardigd. Dit is echt degoutant. Dit doe je niet", reageert De Backer, nadat voyeuristische beelden waren opgedoken van vrouwen die stiekem werden gefilmd in sauna's, zwembaden en andere openbare plekken. Ook zijn mogelijk voyeuristische beelden van vrouwen gemaakt in de kleedruimtes van het sportcomplex van de HoGent.

Beelden offline

Intussen zijn er al een groot aantal van de beelden van de voyeuristische site gehaald. Ook de beelden uit de kleedkamers van de HoGent zijn niet langer beschikbaar.