Douaniers Zaventem controleren nu ook vertrekkers

De actievoerende douaniers op Brussels Airport controleren nu ook de reizigers bij vertrek. Eerder hadden de stiptheidsacties zich beperkt tot inkomende reizigers.

De douaniers hebben tijdens hun stiptheidsacties van vrijdag en de twee vorige dagen al heel wat "belangrijke vondsten" gedaan, zo meldt de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. De vakbond ziet hierin "een bewijs dat meer personeel echt wel broodnodig is." Zo werden totnogtoe 35 kilogram drugs, goud, een koffer vol met valse geneesmiddelen en cosmetica, sigaretten en véél cash geld in beslag genomen.

"De berg in beslag genomen smokkelwaar wordt steeds groter", stelt vakbondssecretaris Marc Nijs van ACV vast. "Extra controles zijn dus allesbehalve een overbodige luxe. Om ervoor te zorgen dat passagiers daardoor niet urenlang in de rij moeten staan, is er meer mankracht nodig. Wij blijven dus doorgaan tot we een garantie krijgen dat er meer personeel zal aangeworven worden."

Foto: archief