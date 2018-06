Douane vindt man met 4 kg heroïne

Bij een internationale actie tegen de handel in verdovende middelen en drugstoerisme, is in West-Vlaanderen een Fransman opgepakt met vier kilogram heroïne in zijn bezit. De afgelopen vier dagen werden bijna 2.000 mensen gecontroleerd. 142 van hen waren in het bezit van drugs, 27 van hen waren onder invloed. Zeventien mensen werden gerechtelijk aangehouden en negen voertuigen werden in beslag genomen.

De drugsactie 'Etoile' werd uitgevoerd door de politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België. Er werden controles uitgevoerd op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz, zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden.

Fransman met vier kilogram

Een Fransman met vier kilogram heroïne in zijn bezit werd in West-Vlaanderen gearresteerd en ter beschikking gesteld van de Franse gerechtelijke overheden, die het verdere onderzoek zullen voeren.

Een Belg was in het bezit van 50.000 euro en kon geen uitleg geven over de oorsprong van het geld. De som werd in beslag genomen op basis van aanwijzingen dat het om witwasgeld zou gaan.

Enveloppen met verdovende middelen

In Antwerpen voerde de douane controles uit in het postsorteercentrum Antwerpen X. In een zeer korte periode werden 144 verdachte enveloppen ontdekt, waarin verschillende soorten verdovende middelen zaten, zoals 93.1 gram cannabis, 954 cannabiszaden en 55.5 gram amfetamines. Het verzenden van drugs per post is niet nieuw, maar wordt toch meer en meer gebruikt door "nieuwe" drugstoeristen, klinkt het.

De samenwerking tussen de deelnemende landen is bijzonder goed verlopen, aldus de federale politie. "Bovendien zijn er onmiddellijk resultaten geboekt en heeft de actie ook informatie opgeleverd die zeer waardevol is voor de strijd tegen drugs in de toekomst. Dit soort van acties zal ook in de toekomst nog regelmatig georganiseerd worden."