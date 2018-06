Dossier F-16’s krijgt onverwachte wending: uitstel en nieuwe concurrent

Een opvallende wending in het dossier van de vervanging van de F-16. Premier Michel trekt het dossier naar zich toe, en voegt de Franse Rafale weer toe aan de mogelijke kandidaten. Dat bleek vanmiddag op de persconferentie na de ministerraad. Michel maakt ook duidelijk dat de regering geen beslissing zal nemen voor de NAVO-top van half juli, maar tegen oktober. In feite wordt minister Vandeput in z'n hemd gezet.

Na al het gekissebis over de vervanging van deze F-16's leek het de voorbije dagen in de Wetstraat duidelijk. Ze zouden vervangen worden en de deadline van die beslissing is binnen een maand, wanneer er een NAVO-top is. Of dat dacht toch iedereen. De premier heeft die deadline vandaag naar de prullemand verwezen.

Vandeput gepasseerd

De deadline ligt dus drie maanden verder. Dat zag het kabinet van defensieminister Vandeput niet aankomen. En trouwens ook opvallend hoe de premier het woord neemt, terwijl het de bevoegdheid van Vandeput is. Die gaf nadien zelfs geen interviews.

De keuze ging officieel tussen ofwel deze F-35, een Amerikaans toestel, ofwel deze Eurofighter, gebouwd door verschillende Europese landen. Maar voor de premier moet plots een derde kandidaat mee aan boord: Frankrijk

Dassault

De Rafale moet ook bestudeerd worden, een toestel van het Franse Dassault . Waar Vandeput en N-VA helemaal niet voor te vinden zijn. De premier doet dit omwille van de diplomatieke en industriële banden van Franstalig België met Frankrijk, zeggen ze bij de N-VA. Bij de premier klinkt het dat ze na de hele hetze over de F-16-vervanging, alle opties beter nog eens grondig bestuderen.