Dora getuigt over onvoldoende gekeurd implantaat

Dora De Wilde uit Sint-Gillis-Waas is al jaren op de sukkel door een implantaat dat onvoldoende gekeurd was. Ze heeft VTM NIEUWS gecontacteerd nadat gisteren ‘Implant Files’ naar buiten kwam, het grote internationale dossier over problemen met implantaten. De vrouw is opgelucht dat de problematiek eindelijk aangekaart wordt.

De vrouw kreeg tien jaar geleden te maken met een verzakking van haar baarmoeder. Ze moest geopereerd worden en artsen plaatsten een zogenaamd bekkenbodemmatje, een implantaat dat de start betekende van een ware lijdensweg.

Uiteindelijk worden vier hersteloperaties uitgevoerd en drie ingrepen voor behandeling van de pijn. Het materiaal van het implantaat bleek te krimpen. Dora is ervan overtuigd dat de producenten wisten dat het materiaal dat gebruikt werd niet geschikt was voor zulke ingrepen.

Terwijl haar implantaat geplaatst werd, kreeg ze te horen dat de producent al een tijd proeven aan het doen was met een nieuw soort materiaal, wat beter zou zijn.