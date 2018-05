Doorbraak in inbraak optiek door ‘Faroek’

Het Openbaar Ministerie is de twee verdachten op het spoor die begin maart in een optiekzaak in Melle inbraken. Gisteren werd er in het VTM NIEUWS-programma ‘FAROEK Live’ een oproep gelanceerd naar getuigen die de twee mannen herkenden.

De inbrekers gingen ervandoor met een heleboel dure brillen. Een opmerkzame voorbijganger stopte, waardoor de mannen op de vlucht sloegen.

Geïdentificeerd

Een kijker heeft hen, na de oproep in het VTM NIEUWS-programma ‘FAROEK Live’, geïdentificeerd. De politie en het parket onderzoeken de tips nu.