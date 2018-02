Doof Vlaanderen wil Vandeurzen voor rechter

De belangenorganisatie Doof Vlaanderen start een crowdfunding om de gerechtskosten van een procedure tegen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) te kunnen betalen. Met die procedure wil de organisatie meer tolkuren afdwingen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

In Vlaanderen hebben dove personen recht op een tolk Vlaamse Gebarentaal in hun privéleven, maar slechts voor 36 uren per jaar. Omgerekend is dat nog geen uur per week.

Belangenorganisatie Doof Vlaanderen kaart de problematiek al jaren aan bij de Vlaamse overheid, maar zonder resultaat. “We gaan daarom de overheid aanklagen”, zegt Maartje De Meulder van Doof Vlaanderen.

Advocaten en gerechtskosten

“Via een crowdfunding willen we 20.000 euro inzamelen. Met dat geld kunnen we onze advocaten en de gerechtskosten betalen”, aldus De Meulder. Gisteravond had de organisatie al ruim 10.600 euro opgehaald.

Het systeem wordt dit jaar nog geëvalueerd, klinkt het bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: “We zullen bekijken of we het aantal uren mits motivatie kunnen verhogen”.