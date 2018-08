Doodrijder Sint-Niklaas blijft in de cel

De 21-jarige autobestuurder die maandag een moeder en haar twee dochter aanreed in Sint-Niklaas, blijft in de cel. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Bij het ongeval kwam een meisje om het leven, haar moeder en zus werden naar het ziekenhuis overgebracht met levensgevaarlijke verwondingen.

De dodelijke aanrijding gebeurde rond 16.15 uur op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. De autobestuurder verloor de controle over het voertuig en reed drie voetgangers aan.

"De slachtoffers zijn een moeder van 42 jaar en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarige meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De andere twee slachtoffers werden met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is nog steeds kritiek", klinkt het bij de persmagistraat.

Vlucht

De bestuurder van het voertuig nam na de aanrijding te voet de vlucht, bevestigt het parket. De 21-jarige man keerde kort daarna echter terug naar de plaats van het ongeval en hij werd opgepakt. "In het voertuig zaten naast de bestuurder nog twee passagiers", zegt het parket. "De 24-jarige vrouwelijke passagier uit Waasmunster raakte zwaargewond en werd door de andere passagier, een 21-jarige man uit Waasmunster overgebracht naar het ziekenhuis."

