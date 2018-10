Doodrijder Merel De Prins krijgt enkelband

Muhammed Aytekin, de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, wordt onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat heeft de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank beslist. De 23-jarige Aytekin werd in januari 2017 veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod.

Enkele maanden nadien mocht hij echter de gevangenis al verlaten omwille van een ernstige oogziekte, maar die vrijlating werd later ingetrokken.

