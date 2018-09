Doodde moeder Varsenare kinderen uit angst opname?

Het is nog niet duidelijk of de moeder die in Varsenare haar drie kinderen om het leven bracht, tijdens de daden toerekeningsvatbaar was. Haar advocaat denkt alvast dat de gedachte dat ze zou kunnen opgenomen worden na haar gesprek met een psychiater, een rol gespeeld heeft bij de uiteindelijke daden.

De advocaat van de moeder uit Varsenare, die haar drie kinderen heeft gedood, heeft een persconferentie gegeven samen met de advocaat van de vader van de kinderen. Het is erg uitzonderlijk dat dat samen gebeurt. De familie wil zo tonen dat ze de vrouw blijven steunen.

Afspraak bij psychiater

De vader van de kinderen wist dat zijn vriendin een depressie had. Ze was daarvoor al bij de huisarts geweest, en er was ook al een afspraak bij een psychiater. Die zou, tragisch genoeg, een dag na de feiten plaatsvinden. Mogelijk was dat de aanleiding om haar kinderen te doden. "Misschien heeft het feit dat Bieke als verpleegster wist dat er maatregelen zouden genomen worden, was het een vrijwillige of eventueel een gedwongen opname, en dat ze zou onttrokken worden aan haar kinderen, een rol gespeeld? Ik weet het niet, maar ik vermoed van wel", klinkt het bij Philip Van Den Berghe, de advocaat van de vrouw.

Postnatale depressie

Het is nog niet officieel vastgesteld of de vrouw wegens haar depressie haar kinderen om het leven heeft gebracht. Er zijn dan ook verschillende psychiaters aangesteld om de geestestoestand van de vrouw vast te stellen. Uit die analyses zal ook blijken of de vrouw toerekeningsvatbaar was, wat van groot belang is voor het verdere verloop van het onderzoek.

Vrouw bezocht in gevangenis

De man is zijn vrouw intussen al twee keer gaan bezoeken in de gevangenis. Dat is niet onlogisch, zegt forensisch psychiater Rudy Verhelst: "Hij zal zeer ontredderd zijn en zal graag antwoorden willen, die hij alleen kan krijgen van zijn partner. Zij zijn de enigen die hun eigen situatie kunnen begrijpen."