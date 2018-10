Dood burgemeester Anzegem: "Geen medische fout gebeurd"

Er is geen medische fout gebeurd bij het overlijden van Claude Van Marcke, de burgemeester van Anzegem die vorig jaar op 48-jarige leeftijd overleed in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS.

De burgemeester van het West-Vlaamse Anzegem overleed op 20 september 2017 in het ziekenhuis. Hij was al enkele dagen in kritieke toestand door complicaties na een routineoperatie. De burgemeester zou te kampen hebben gehad met lichte hartritmestoornissen.

Het parket opende een onderzoek of de dood van Van Marcke het resultaat was van een medische fout. Volgens sommige bronnen zou Van Marcke een allergische reactie hebben gehad op een vloeistof, die na de operatie werd ingespoten om de bloedvaten te controleren.

Een jaar na datum is het onderzoek afgerond. Daaruit blijkt dat er geen medische fout gebeurd is in het ziekenhuis.