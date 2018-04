Doktersbriefje om fitnesscontract te stoppen

Een West-Vlaamse huisarts die een ziektebriefje schreef voor een patiënte in geldnood wordt niet gestraft door de Orde der Artsen. Hij wilde haar zo van een wurgcontract bij een fitnessclub afhelpen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. “Ontoelaatbaar,” klinkt het bij de federatie van Belgische fitnessclubs.

Officieel werd het doktersbriefje geschreven omdat de vrouw “voorgoed ongeschikt was om sportactiviteiten te verrichten,” maar de huisarts wilde haar vooral van haar schulden afhelpen. De vrouw moest maandelijks zeventig euro betalen voor haar fitnesscontract, dat nog anderhalf jaar liep. Een doktersbriefje was de enige oplossing om daar onderuit te komen. De arts zelf zegt dat hij het attest “uit sociale bewogenheid” schreef. “Bij die fitnessclubs is vaak sprake van echte wurgcontracten waar je bijna niet van afgeraakt.”

Onaanvaardbaar

De fitnessketen in kwestie diende een klacht in bij de West-Vlaamse Orde der Artsen, maar die geeft de dokter gelijk. “Het sociale speelt ook mee bij een arts,” zegt Lieven Wostyn, voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de Orde. “En er was wel degelijk ook een medisch probleem: de vrouw leed aan pijn in de nek en een slepende middenoorontsteking.”

“Wij vinden dit echt onaanvaardbaar,” zegt Eric Vanden­abeele, de directeur van de beroepsvereniging Fitness.be. “Een arts moet oordelen over je gezondheid, niet over of het een goed idee was om zo’n contract af te sluiten.”

Gedragscode

Het is niet de eerste keer dat een arts om dezelfde reden een doktersbriefje uitschrijft. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft begin vorig jaar een gedragscode goedgekeurd die het mogelijk maakt om een fitnesscontract op te schorten met een medisch attest. “Het toont hoe die wurgcontracten een probleem blijven en hoe weinig flexibel fitnesscentra ook blijven. Wij klagen dat al jaren aan,” zegt Simon November van Test-Aankoop.