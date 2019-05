Dokters van de Wereld: "Geen uitbraak van ziektes in Noordstation"

De hulporganisaitie 'Dokters van de Wereld' zegt aan VTM NIEUWSdat er geen uitbraak is van schurft, malaria of tuberculose in het Noordstation en haalt daarbij uit naar de vakbonden van De Lijn. Die halen een uitbraak van die ziektes onder transmigranten aan in het Brusselse station aan als reden om er niet meer te stoppen. "Het zou nuttig zijn alvorens uitspraken te doen over epidemieën, absoluut zeker te zijn dat de cijfers en feiten kloppen. Qua stigmatisering heeft deze groep het al stevig te verduren", zegt directeur Pierre Verbeeren.

In eens persbericht geeft 'Dokters van de Wereld' cijfers die tegenspreken dat er een stijging is van het aantal personen met tuberculose, schurft of malaria. "Er is dus niets nieuws onder de zon: er zijn niet meer migranten, niet plots meer ziektes, geen outbreaks en epidemieën. Wat wel verslechtert is de mentale en fysieke gezondheid van de migranten op doorreis: de stress, vochtigheid, kou, onzekerheid, de honger, stigmatisering en het door en door precaire leven heeft een grote impact op de gezondheidstoestand", zegt Verbeeren nog.

Verbeeren betreurt het dan ook dat de vakbonden zich baseren op geruchten om dan uitspraken te doen.