Dokter Gyselbrecht tekent beroep aan

Dokter André Gyselbrecht tekent beroep aan in de zaak rond de Kasteelmoord. Dat bevestigt zijn advocaat Johan Platteau aan VTM NIEUWS. Gyselbrecht werd vorige week tot 27 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Eerder vandaag raakte ook al bekend dat zijn kompaan Evert De Clercq in beroep gaat tegen zijn straf.

De rechtbank vindt dat de dokter veroordeeld moet worden tot een strenge en effectieve gevangenisstraf en veroordeelde Gyselbrecht daarom tot 27 jaar cel. Ook de andere beklaagden kregen celstraffen opgelegd: Pierre Serry kreeg 21 jaar cel, Evert de Clercq 27 jaar cel en Roy Larmit 15 jaar cel. Ook Evert De Clercq liet vandaag weten dat hij in beroep gaat tegen zijn straf.

Niet onverwacht Platteau liet vorige week al weten dat hij niet tevreden was met de strafmaat en zijn cliënt zou aanraden om in beroep te gaan. “Ik ben ontgoocheld", klonk het toen. "Ik had voor mijn cliënt een veel beter resultaat willen bereiken. Hij wil rust, maar ik ben naar hem gestapt en heb gezegd: André, we mogen hier niet stoppen.” Het beroep komt er dus niet volledig onverwacht.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord.