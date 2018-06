Doel ligt volledig stil na technisch defect

Kernreactor Doel 4 ligt sinds gisterenavond stil. Dat is bevestigd door Nele Scheerlinck, communicatiemanager van de kerncentrale in Doel. De oorzaak is een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. De andere drie reactoren lagen al stil, waardoor de volledige kerncentrale nu buiten bedrijf is.

Gisterenavond om 21.30 uur is kernreactor Doel 4 automatisch uitgeschakeld door een technisch defect. Het ging om een defect in het niet-nuclaire gedeelte, preciseert de woordvoerster.

De reactor is nu in veilige toestand en zal naar verwachting tegen vanavond weer heropgestart worden. Volgens Electrabel komt de stroomproductie in ons land niet in het gedrang.