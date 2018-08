Dodentocht zonder blaren? Zo kan het!

Bijna 13.000 wandelaars beginnen vanavond aan de Dodentocht, een tocht van maar liefst 100 kilometer. Wie denkt aan wandelen, denkt meteen aan voeten vol blaren. Wat helpt nu echt tegen blaren en hoe kan je die het best verzorgen?

Aangepaste wandelschoenen dragen, is de boodschap en die stap je maar beter goed in. “Wie ongeoefend aan zo’n tocht begint, zal ongetwijfeld blaren krijgen”, zegt Daniël Van Themsche van het Vlaamse Kruis.

Verder is het belangrijk om de voeten droog te houden. Een extra paar droge sokken of schoenen onderweg, kan dus wonderen doen. De organisatie van de Dodentocht geeft nog de raad om je voeten zo weinig mogelijk te laten weken.

Nylonkous

Een andere tip is een nylonkous dragen en daar sokken over doen. “Dat zorgt ervoor dat de wrijving niet op de huid zelf gebeurt”, zegt Van Themsche. Want wrijving is de grote spelbreker en zorgt voor blaren.

“Door de druk en de wrijving tijdens het stappen, laten de huidlagen een beetje los ten opzichte van elkaar. Daardoor ontstaan blaren, die eigenlijk een soort kleine brandwonden zijn”, legt Van Themsche uit.

Ontvetten

Hulpmiddeltjes als blarenpleisters kunnen zeker helpen, klinkt het bij het Vlaamse Kruis. “Maar veel mensen vergeten hun huid eerst met ether te ontvetten”, zegt Van Themsche.

Openprikken

Voel je toch nog blaren opduiken op je voeten? Dan is het belangrijk om die gewoon gesloten te laten. “De huid is de beste pleister”, aldus Van Themsche.

Natuurlijk bestaat de kans dat de blaren tijdens het wandelen zullen opengaan. Op die manier kunnen bacteriën makkelijk hun werk doen en kan de blaar infecteren.

Daarom kan je de blaren ook preventief openprikken, nadat je de blaar en de huid errond goed hebt ontsmet. Om te prikken, gebruik je het beste een steriele naald of schaar, die je zeker niet met een aansteker mag proberen ontsmetten. “De bacteriën zijn dan wel weg, roetdeeltjes kunnen nog altijd voor infecties zorgen”, waarschuwt Van Themsche. Na het openprikken is het belangrijk om een pleister op de blaar te kleven die langs de vier kanten plakt.