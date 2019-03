Wie zich nog wil inschrijven voor de Dodentocht is eraan voor de moeite. Vanochtend om 9.00 uur gingen de inschrijvingen open, maar na minder dan twee uur was de limiet van 13.000 wandelaars al behaald. Wie wil kan zich nog wel op de wachtlijst laten zetten. De Dodentocht vindt dit jaar plaats op 9 augustus in Bornem.