Dodelijk slachtoffer na legionella-uitbraak in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen is een dodelijk slachtoffer gevallen na de legionella-uitbraak. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Na de legionellabesmetting neemt De Watergroep veiligheidshalve extra stalen in haar installaties en distributienet. De resultaten worden begin volgende week verwacht, meldt de watermaatschappij.

Momenteel zijn er 16 bevestigde patiënten, van wie er één intussen overleden is. Over zijn of haar identiteit is nog niets bekend. De meeste personen komen uit Evergem maar er zijn ook enkele Gentenaren besmet, meldt het Gentse stadsbestuur. "De bron van de besmetting is nog niet gevonden. De instanties analyseren op dit moment de stalen van de koeltorens in de Gentse Kanaalzone. Het zal nog tot volgende maandag duren eer daar uitsluitsel over is."

"De legionellabacterie kan enkel gevaarlijk zijn bij het inademen van verneveld water. De bacterie groeit vooral in stilstaand water bij een temperatuur tussen 30 en 50°C. Daarom wordt aangeraden warmwatertoestellen op minimum 60°C af te stellen", zegt De Watergroep.

De eerste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei. De laatste patiënten kregen tussen 7 en 10 mei de eerste ziekteklachten, wat erop kan wijzen dat de bron van de besmetting nog niet verdwenen is. "We denken niet onmiddellijk in de richting van kraantjeswater, omdat er veel variatie is in het profiel van de patiënten. De patiënten zijn tussen de 25 en 90 jaar oud. We denken eerder aan een koeltoren waarbij waternevel zich in de open lucht kon verspreiden en op een gegeven moment ergens is neergeslagen", zegt woordvoerder Joris Moonens van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Zes patiënten zijn boven de 65 jaar, hebben een chronische ziekte of een verminderde weerstand, laat de gemeente Evergem weten. Dat bevestigt dat vooral oudere of verzwakte mensen gevoeliger zijn voor de ziekte, luidt het.

De patiënten worden de komende dagen nog verder bevraagd om op zoek te gaan naar wat ze met elkaar gemeenschappelijk hebben. Uit de eerste resultaten van die bevraging blijkt dat ze niet op gemeenschappelijke evenementen of locaties aanwezig zijn geweest.