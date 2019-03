Dodelijk ongeval op werf in Diksmuide

In Diksmuide is een dodelijk ongeval gebeurd op een werf. Bij de afbraak van een gebouw kwam een zware balk naar beneden. Die heeft de hoogtewerker met daarop twee arbeiders meegesleurd. Een persoon kwam om het leven, een andere is zwaargewond. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het incident deed zich rond 14 uur voor in de Stovestraat in Diksmuide. De precieze omstandigheden van het arbeidsongeval zijn nog niet bekend. De arbeiders bevonden zich in een hoogtewerker toen ze geraakt werden door de gevel.