Dodelijk ongeval op E17 in Kortrijk

Op de E17 in Kortrijk is deze namiddag een vrachtwagenchauffeur overleden bij een ongeval. Het slachtoffer botste op een andere vrachtwagen, bevestigt de woordvoerder de Brandweerzone Fluvia.

Door het ongeval is er op de E17 een moeilijke doorgang: drie rijstroken zijn versperd. De file groeit dan ook erg snel aan. Op dit moment is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum al zes kilometer stilstaand verkeer. "Vermijd de zone", klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Een dode De kop-staartaanrijding gebeurde iets voor 15.30 uur op de snelweg richting Frankrijk, vlak na het tankstation in Marke. Een vrachtwagen geladen met bloem moest vertragen door een file, een achterliggende vrachtwagen van een bouwfirma reed erop in. “De chauffeur van de laatste vrachtwagen is ter plaatse overleden”, zegt Hendrik Verdonck van de brandweerzone Fluvia aan VTM Nieuws. “De chauffeur van de andere vrachtwagen raakte niet gewond.”

Het slachtoffer is een 28-jarige Belg uit Moeskroen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Er werd een deskundige aangesteld om het ongeval verder te onderzoeken maar het parket gaat uit van een kop-staartaanrijding.

Verkeershinder Door het ongeval zijn de vier rijstroken afgesloten. Het verkeer kan alleen passeren via de pechstrook en een oprit. Er staat een file vanaf Deerlijk, je moet er driekwartier aanschuiven. De hinder kan nog enige tijd duren. Er is een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.