Dodelijk ongeval op A19 in Menen

De A19 in West-Vlaanderen was vannacht een tijdlang versperd door een dodelijk ongeval in Menen. Een voetganger werd er aangereden door in totaal drie voertuigen, bevestigt de wegpolitie aan VTM Nieuws.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Er kwam een deskundige van het parket ter plaatse. Voor die vaststellingen werd de snelweg volledig afgesloten in de richting van Kortrijk, tussen de afrit van Menen en het knooppunt met de E403 in Moorsele.

Het slachtoffer is een man van 42 uit de buurt. De dienst slachtofferhulp van de politie heeft zijn familie al kunnen verwittigen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat het slachtoffer daar op dat moment deed.