Dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf: procureur roept aanrijder op om zich te melden bij politie

In het onderzoek naar het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in De Panne beschikken de speurders over camerabeelden van het incident. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Een gevallen bromfietster werd aangereden door een klein voertuig met een donkere kleur. De procureur doet een oproep naar de aanrijder om zich spontaan te melden bij de politie.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur op de Duinkerkelaan in De Panne. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bromfietser eerst ten val gekomen zijn. Korte tijd later werd de 44-jarige vrouw uit De Panne dan overreden door een ander voertuig. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Het parket heeft ook een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Ondertussen is duidelijk geworden dat er camerabeelden bestaan van het ongeval. Die camerabeelden worden uiteraard geanalyseerd om de gevluchte bestuurder op te kunnen sporen.

Volgens het parket reed de verdachte in een klein voertuig met een donkere kleur. Procureur Filiep Jodts doet een oproep naar de aanrijder om zich spontaan te melden bij de politie.