Dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Blankenberge

In Blankenberge is deze namiddag een bejaard koppel aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, bevestigt de lokale politie aan VTM NIEUWS. Het mannelijke slachtoffer (78) overleed in het ziekenhuis aan zijn verwonding. Er zijn twee personen opgepakt, een man en een vrouw. De politie onderzoekt nu wie van de twee met de auto reed.

Het ongeval gebeurde om 15 uur in de A. Ruzettelaan. Een bestuurder schepte een man van 78 en zijn echtgenote van 76 op toen ze te voet de straat over staken. “De man raakte daarbij heel zwaar gewond, zijn toestand is kritiek”, zegt Philip Denoyette, woordvoerder van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke aan VTM NIEUWS. “Ook de vrouw is zwaargewond, maar zij bleef de hele tijd bij bewustzijn.

De bestuurder die het ongeval veroorzaakte is daarna doorgereden. De auto met verbrijzelde voorruit is iets verderop teruggevonden, zonder bestuurder. De politie probeert aan de hand van de nummerplaat de eigenaar en dus de bestuurder op te sporen.

Het ongeval gebeurde niet aan een zebrapad. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft een verkeersdeskundige aangesteld.