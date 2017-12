Dodelijk ongeval bij ArcelorMittal Gent

Bij ArcelorMittal in Gent is een Nederlandse man omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de federale politie aan VTM NIEUWS. De man werkte zelf niet voor het bedrijf, maar voor een leverancier. Hij raakte gekneld onder zijn vrachtwagen.

De Nederlandse man van 65 leverde rond 16 uur grondstoffen aan ArcelorMittal in de haven van Gent. Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog niet duidelijk, maar hij raakte gekneld tussen zijn voorwiel en zijn spatbord.

De man werd nog zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden.

Het is al het tweede ongeval bij ArcelorMittal in een dikke maand tijd. Op 20 november kwam een persoon om bij een ontploffing in de cokesafdeling van de fabriek.

