Dode walvis van meer dan 12 meter drijft voor onze kust

Er drijft een dode walvis voor onze kust, wellicht een potvis. Het kadaver is deze voormiddag opgemerkt door de crew van de reddingshelikopter van het leger. Het kadaver zou een lengte hebben tussen de 12 en 15 meter.

"Het is opgemerkt voor de kust van Blankenberge, zo’n 8 kilometer voor de kust”, zegt Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum aan VTM NIEUWS. "Door de wind en de stroming is het kadaver aan het afdrijven richting het strand. Het is niet uitgesloten dat het dode dier aanspoelt.”

Aanspoelen

Volgens simulaties van het Instituut voor Natuurwetenschappen zal het kadaver aanspoelen tussen 20u30 vanavond en 1u30 vannacht. Dat zou gebeuren tussen Oostende en Zeebrugge.

Een reddingsboot en een vliegtuig van het Instituut voor Natuurwetenschappen is onderweg om foto’s te nemen. Het is een zeezoogdier, dat is zeker, maar foto’s moeten duidelijkheid brengen of het wel degelijk om een potvis gaat.

Foto: Archiefbeeld.

Bekijk ook: