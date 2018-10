Dode walvis aangespoeld op strand De Haan

Op het strand van De Haan is even na 2 uur deze nacht een dode walvis aangespoeld. De vinvis werd gisterenochtend al opgemerkt voor onze kust door een reddingshelikopter van het leger. De politie is ter plaatse om nieuwsgierigen op afstand te houden.

De aangespoelde walvis behoort tot een van de grootste dierensoorten ter wereld. Enkele late wandelaars stootten deze nacht even na 2 uur op het kadaver. Het was lang onduidelijk waar het zoogdier zou aanspoelen. Uiteindelijk gebeurde dat op het strand van De Haan.

Het reusachtige dier is ongeveer vijftien meter lang en zal deze ochtend ongetwijfeld voor heel wat kijklustigen zorgen. Het kadaver levert dan ook unieke plaatjes op. Wie de walvis effectief wil fotograferen, zal mogelijk snel moeten zijn. De politie liet afgelopen nacht al weten dat er niemand in de buurt van het kadaver mag komen om de veiligheid te garanderen.

Biologen hebben uit foto’s al kunnen opmaken dat het om een vinvis gaat, maar de precieze soort hebben ze nog niet kunnen vaststellen. Waar het dier vandaan komt en hoe het in Belgische wateren terechtkwam, is nog onduidelijk. Verder onderzoek vandaag zal dat moeten duidelijk maken. Het uitzicht van het kadaver oogt alvast indrukwekkend.