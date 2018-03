Dode na zwaar ongeval op E314 Maasmechelen

De E314 richting Nederland is in Maasmechelen volledig afgesloten na een ongeval met meerdere voertuigen. Daarbij is ook een dode gevallen. Door rookhinder is de autostrade ook richting België afgesloten, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

"Onder de brug in Maasmechelen stonden carnavalswagens geparkeerd, en die zijn in brand gevlogen, wat voor zware rookontwikkeling en -hinder heeft gezorgd. Richting Nederland gebeurde daarop een ongeval met drie vrachtwagens en vijf personenwagens", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Er vielen vier gewonden, die naar het ziekenhuis werden overgebracht." Daarnaast kwam er ook iemand om het leven bij het ongeval.

(Lees verder onder de tweet)

Het ziet ernaar uit dat de #E314 naar Nederland nog geruime tijd DICHT blijft in Maasmechelen. Daar is een kettingbotsing gebeurd: 5 auto’s en 3 vrachtwagens. Verkeer naar NL moet de snelweg via afrit Maasmechelen verlaten, wat daar uiteraard file veroorzaakt. pic.twitter.com/eaVyaO8WJ4 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) March 14, 2018

Tweede ongeval

De autosnelweg is richting Nederland volledig afgesloten, en dat zal ook nog even duren. "Er moet getakeld worden, en de brug moet eveneens geïnspecteerd worden om zeker te zijn dat die door de brand niet beschadigd werd", aldus Bruyninckx. De autosnelweg richting Vlaanderen, die door rookhinder eveneens werd afgesloten, zou ondertussen weer open zijn.

Het verkeer moet de snelweg verlaten in Maasmechelen en via het omliggende wegennet de grens oversteken. Verschillende voertuigen die geblokkeerd stonden tussen de afrit en de brug, worden door de politie geëvacueerd. De file door het ongeval blijft wel beperkt, aldus Bruyninckx nog. Een heel eind verderop op de E314, in Wilsele, gebeurde eveneens een ongeval.

Dat ongeval is ondertussen afgehandeld, maar automobilisten moeten wel nog rekenen op een uur extra vanaf Aarschot, meldt het Verkeerscentrum rond 07.30 uur