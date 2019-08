Dode en zwaargewonde bij crash tegen boom in Wijnegem

In Wijnegem is vrijdagmiddag een ernstig verkeersongeval gebeurd op de Houtlaan. Dat zegt de lokale politie van de zone Minos. Een wagen belandde er tegen een boom. Een 39-jarige man overleefde de klap niet, zijn 43-jarige broer raakte zwaargewond en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13 uur op de Houtlaan net voor de brug over het Albertkanaal in de richting van Schilde. Om een nog onbekende oorzaak week de wagen in kwestie van de rijbaan af en crashte tegen een boom langs de kant van de weg. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.

Door het ongeval moest de politie de Houtlaan in beide richtingen afsluiten en een lokale omleiding voorzien via het centrum van Wijnegem. Omstreeks 15.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.